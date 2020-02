Huawei, OPPO, vivo e Xiaomi insieme per sviluppare un’alternativa all Play Store

Huawei sa benissimo che il Play Store rappresenta un punto fermo per gli smartphone Android se vuole far si che le proprie vendite non calino. E con la l’impossibilità di fare affari con aziende USA e quindi di accedere al Play Store di Google, ha dovuto correre per rimpolpare il proprio “App Gallery” con le app più popolari, con un piano a lungo termine che prevede un nuovo app store da chiamare Home.

Ora però Reuters sta segnalando che Huawei è in trattativa con Xiaomi, Oppo e Vivo per una collaborazione atta alla creazione una piattaforma di sviluppo alternativa al Play Store e comune che faciliterebbe anche agli sviluppatori di terze parti la pubblicazione delle loro app nei rispettivi app store. Questa collaborazione al momento ha preso il nome “Global Developer Service Alliance“.

Sebbene siamo sicuri che la complessità della situazione possa suscitare un po’ di confusione, Reuters è chiaro che le quattro società non stanno lavorando insieme per creare un unico app store – tutt’altro, stanno collaborando per “creare una piattaforma per gli sviluppatori fuori dalla Cina per caricare app su tutti i loro app store contemporaneamente “.

Tuttavia, se tutte queste aziende finiscono con le stesse app nei loro negozi, non avrebbe più senso averne uno solo da condividere con tutti? Come nel Google Play, non stanno cercando di includere solo app e giochi ma anche altri media, come musica, libri e film.

Un analista Reuters ha affermato che la nuova alleanza potrebbe essere utilizzata per esercitare pressioni su Google, consentendo al contempo a ciascuna società di beneficiare dei punti di forza degli altri in mercati diversi mettendo in comune risorse e app, anche se tre dei quattro marchi non hanno alcun problema (ancora) con l’accesso al Play Store nei mercati supportati.

VIA FONTE