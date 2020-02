Dota Underdogs è un nuovo MOBA appena arrivato sul Play Store

Gli sviluppatori di Valve hanno tratto enorme beneficio negli anni della saga di giochi MOBA chiamata “Dota”, la quale è risultata essere fra le più giocate in ambito e-sport. Con una transizione verso il mondo degli smartphone e dopo essere stato in versione beta da qualche mese, Valve ha annunciato ufficialmente la disponibilità del nuovo Dota Underdogs sul Play Store di Android.

Valve ha descritto Dota Underlords come un gioco autonomo in cui si deve affrontare sette giocatori in una battaglia di ingegno. Cose come costruire, combinare e aumentare di livello del proprio equipaggio costituiscono la maggior parte del gameplay e, a differenza dei MOBA tradizionali, le tattiche superiori sono più importanti dei riflessi.

Fra le principali caratteristiche di Dota Underdogs troviamo:

MISCHIA E COMBINA: Ogni eroe che recluti può formare delle sinergie uniche. Combinando gli eroi e le loro sinergie, sbloccherai potenti benefici per distruggere i tuoi nemici.

CROSSPLAY: Grazie a una perfetta funzionalità crossplay, potrai giocare sulla piattaforma che preferisci e combattere contro altri giocatori ovunque si trovino. Sei in ritardo? Inizia a giocare sul tuo PC per poi continuare sul suo dispositivo mobile (e viceversa). Il tuo profilo di Dota Underlords è condiviso tra tutti i tuoi dispositivi: vedrai sempre i tuoi progressi avanzare, non importa su quale giochi.

RETE ULTRA VELOCE: Underlords utilizza un nuovo e avanzato sistema di rete per un’esperienza senza lag o rallentamenti.

RICERCA DI PARTITE CLASSIFICATA: Tutti iniziano dal basso, ma giocando contro gli altri Underlord salirai di grado e dimostrerai di essere degno di regnare su Guglia bianca.

PRONTO PER I TORNEI: Crea le tue lobby e partite private, poi invita spettatori che guarderanno 8 Underlord combattere tra loro.

GIOCO OFFLINE: Grazie a una sofisticata IA con 4 diversi livelli di difficoltà, la modalità offline è perfetta per allenarti. Metti il gioco in pausa e riprendilo quando vuoi.

Valve ha recentemente rivelato sul sito ufficiale di Dota Underlords che la prima stagione del gioco avrà inizio il prossimo 25 febbraio. Quindi, se volete provare l’esperienza di Dota Underlords e prepararvi al campionato che inizierà il 25 febbraio, vi basterà cliccare sul link sottostante: