Dalla serie Netflix ecco il gioco Narcos: Idle Cartel

Gli sviluppatori di Tilting Point hanno raggiunto un accordo di collaborazione con Netflix per la realizzazione di un nuovo gioco per smartphone Android e iOS chiamato Narcos: Idle Cartel. Chiaramente il titolo è ispirato alla serie TV prodotta da Netflix e che tanto ha impressionato il pubblico.

Come suggerisce il nome, questo è un gioco clicker inattivo che mette i giocatori al centro della storia di Narcos, mentre si avvicinano al vertice di un business internazionale del cartello. Non contrabbanderete droghe, ma dovrete costruire e migliorare la vostra operazione di cartello facendola partire da zero.

Narcos: Idle Cartel ha una componente multiplayer, in quanto i giocatori si sfideranno in eventi a tempo limitato. I vincitori guadagneranno premi speciali e cosiddetti “favori dal famoso El Patron” e altri personaggi iconici della serie Netflix.

Basato sulla famosa serie Netflix, Narcos: Idle Cartel è un nuovo gioco clicker inattivo che ti inserisce nella storia di Narcos mentre lotti per gestire un’attività di cartello internazionale! Quando ti troverai in coppia con El Patrón, il leggendario contrabbandiere, scoprirai quanto può essere pericoloso e seducente il suo mondo. Manterrai le mani pulite o farai tutto il necessario per sopravvivere e prosperare?

Al momento il titolo si trova in fase di pre-registrazione sul Google Play Store, con un arrivo ufficiale non specificato (è stato segnalato solo un generico 2020). Ad ogni modo, è molto probabile che la pubblicazione avverrà in maniera freemium, ovvero con un download del tutto gratuito ma con la presenza di acquisti in-app.

Nel caso foste interessati alla pre-registrazione, vi basterà cliccare sul seguente link:

Narcos: Idle Cartel | Pre-registrazione Play Store

VIA