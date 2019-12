Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe essere lanciato prima di Galaxy S11/S20

Nonostante fino ad ora la convinzione comune fosse che il Samsung Galaxy Fold 2 si ritagliasse uno spazio all’interno dell’evento Unpacked 2020 di Samsung ove verranno presentati i vari modelli della serie Galaxy S11/S20, una nuova indiscrezione riporta la possibilità di una presentazione a sé stante e anticipata per il nuovo smartphone flessibile.

Se questo fosse vero, lo smartphone flessibile di nuova generazione potrebbe benissimo venir presentato al CES 2020 di Las Vegas, il cui inizio è fissato per i primi giorni di gennaio. C’è da dire comunque che Samsung sicuramente avrà già prodotto e testato molto le prime unità che saranno presenti durante la presentazione ufficiale, per cui il materiale necessario è già tutto pronto, sia che la presentazione avvenga a febbraio che a gennaio.

Certo, parlare di smartphone di seconda generazione è abbastanza fuori luogo, dal momento che il Samsung Galaxy Fold 2 non condividerà nulla con l’attuale modello, nemmeno il design e il form factor. Ricordiamo infatti che il nuovo modello utilizzerà un form factor molto simile a quello del Moto Razr, con un display che si piega lungo l’asse orizzontale e verso l’interno.

Non sappiamo molto di queste cerniere ma probabilmente avranno il compito di non permettere una piegatura al 100% del display, così da evitare la fastidiosa piega che troviamo sull’attuale modello. In questo senso, Motorola ha fatto un ottimo lavoro nel mascherare la “non piega” totale del display.

In attesa di avere più informazioni sulla data di presentazione di Samsung Galaxy Fold 2, vi vogliamo ricordare che, nonostante il nome, Samsung Galaxy S10 Lite sarà più potente di Galaxy S10 e S10+.

