Entrate in clima Natale con il nuovo gioco Snowman Story

Con l’avvicinarsi del Natale, esistono diversi modi per entrare in clima festivo. Oltre al classico shopping (che potrebbe non far tanto bene al portafogli), vi proponiamo il download di un nuovo gioco molto interessante chiamato Snowman Story.

Pubblicato in questi giorni dagli sviluppatori di Odencat sul Play Store, si tratta di una sorta di corsa contro il tempo per far sopravvivere un pupazzo di neve che sta per sciogliersi.

La trama vede questo pupazzo di neve che, precipitandosi verso il Nord alla ricerca di un Santuario, deve arrivare prima che arrivi la primavera, altrimenti rischierebbe di sciogliersi.

Il trailer qui sopra dovrebbe darvi una buona idea di cosa aspettarvi da Snowman Story. Proprio come tutti i titoli di Odencat, questo è un gioco di avventura pacifico progettato per raccontare una storia deliziosa, con alcuni enigmi nel mix per mantenere le cose divertenti, anche se ogni enigma può essere saltato se si preferisce e vivere la storia senza interruzioni.

Come anticipato prima, interpreterete la parte di un pupazzo di neve che recentemente ha appreso che si sarebbe sciolto entro la primavera e così avvia un’avventura verso nord alla ricerca di un miracolo natalizio che porterà a un leggendario santuario.

Dal punto di vista tecnico, Snowman Story è una versione free-to-play che contiene pubblicità, anche se segnaliamo che la maggior parte dei suoi acquisti in-app può essere ignorata. Questi IAP vanno fino da 0,89 euro a 9,49 euro per articolo, ma se si desideri rimuovere gli annunci del gioco, è possibile farlo per 1,99 euro.

Segnaliamo che c’è un episodio aggiuntivo (storia) in offerta, che ha un prezzo di 1,99 euro ed è possibile anche scegliere di acquistare un “pacchetto completo” che contiene la rimozione degli annunci e l’episodio extra per 2,99 euro.

Nel caso foste interessati, qui di seguito vi lasciamo il link per scaricare Snowman Story dal Play Store:

Snowman Story | Download

